Um acidente no km 16 da Rodovia Bandeirantes, sentido São Paulo, interdita as faixas da esquerda da pista. Há lentidão do km 16 ao 17. Segundo a Autoban, concessionária que administra a via, o acidente envolveu cinco veículos. Um vítima com ferimentos leves foi socorrida. O acidente aconteu por volta das 12h10.