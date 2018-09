A faixa da direita da Rodovia Ayrton Senna está bloqueada no km 15, sentido Interior, devido a um acidente. Por reflexo da interdição e excesso de veículos, a rodovia tem tráfego intenso, com pontos de parada, do km 11 ao 15, na região de São Paulo, neste sentido. No sentido São Paulo, o fluxo segue normal. As rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao aeroporto Internacional de Guarulhos, têm trânsito bom, em ambas as direções.