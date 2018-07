Acidente interdita faixa da Cônego Rangoni, sentido Guarujá, em Cubatão

Faixa da direita interditada na pista leste, sentido Guarujá, na Rodovia Cônego Domênico Rangoni na altura do km 265, em Cubatão, devido acidente. Uma carreta perdeu o controle e deu um “L” no local. Tráfego lento por aproximação.

Um caminhão que transportava sucata tombou na pista marginal da via Anchieta, sentido Capital, na altura do km 16, em São Bernardo do Campo. Houve queda de carga na pista. A faixa da direita segue interditada e o tráfego flui pela faixa esquerda e acostamento.

Trânsito também segue lento pela via Anchieta, em direção ao litoral, entre o km 38 e km 40.