Um acidente interdita a faixa da direita da Avenida Rio das Pedras, na zona leste de São Paulo, na altura do número 1.200 da via, sentido centro. Nesse horário, a cidade registrava 42 km de congestionamento. O ponto com maior índice de lentidão estava na Radial Leste, sentido centro. A via tinha 4,8 km de engarrafamento, da Avenida Melchert até o Viaduto Pires do Rio.