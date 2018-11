Acidente interdita faixa da Régis Bittencourt e causa lentidão no sentido SP

A pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt está interditada, no km 348, na região da Serra do Cafezal, devido a um acidente. Há quatro quilômetros de lentidão, do km 352 ao km 348. Foi montada uma faixa reversiva no local e as equipes da Concessionária trabalham na remoção dos veículos e na liberação da pista. No km 351, o usuário encontra três quilômetros de lentidão, do km 354 ao km 351, reflexo de um acidente que ocorreu no início da manhã. Não há bloqueios no local.