O tráfego na Rodovia Régis Bittencourt, no sentido Curitiba, flui pela faixa da direita, no km 548, região da Barra do Turvo, devido a um acidente com uma carreta que bloqueia a faixa da esquerda. Não há lentidão no local. Ainda nesta pista, o tráfego segue intenso, mas sem pontos de parada, devido ao excesso de veículos. No sentido São Paulo, o tráfego flui sem problemas.