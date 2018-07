A pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias está com a faixa 3 e o acostamento bloqueados, no km 77, na região de São Paulo, devido um acidente. O tráfego segue lento, mas sem pontos de parada, pelas faixas 1 e 2. Equipes da Concessionária trabalham na remoção do veículo e na limpeza da pista. Na pista sentido Belo Horizonte), os usuários não encontram dificuldades na manhã de hoje.