Um acidente evolvendo motos na altura do km 28 da rodovia Raposo Tavares, no município de Cotia, sentido interior, interdita a faixa da direita da via. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram feridas. Uma viatura dos bombeiros e uma equipe do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) estavam no local.