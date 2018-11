Na altura do km 19,6 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, as faixas centrais e da direita estão interditadas para a remoção de terra que caiu de um caminhão. Por conta da interdição, o tráfego flui apenas pela faixa da esquerda no local e o motorista encontra tráfego lento do km 19 ao 19,6.