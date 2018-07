As faixas 1 e 2 do km 693 da pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias, na região de Perdões, estão bloqueadas, devido a um acidente. O tráfego segue sem retenção pelo acostamento. Equipes da concessionária responsável pela via estão no local e trabalham na na liberação das faixas. Na pista no sentido Belo Horizonte os usuários não encontram dificuldades.