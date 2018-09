As faixas 1 e 2 do km 69,8 da pista Norte (sentido Belo Horizonte) da Rodovia Fernão Dias, na região de Mairiporã, estão bloqueadas, devido ao tombamento de um caminhão, que derramou carga de papelão na pista. O tráfego segue com dois quilômetros de retenção, do km 71,8 ao km 69,8, pelo acostamento.