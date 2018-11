Acidente interdita faixas da pista expressa da Marginal do Tietê

Um acidente causa 10,9 km de engarrafamento na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, nesta manhã. As duas faixas da esquerda estão interditadas, na altura da Ponte das Bandeiras. A CET registrava 58 km de lentidão na cidade. O motorista também encontrava 7,9 km de trânsito carregado na pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo, da Ponte Aricanduva até a Ponte das Bandeiras, e, 6,6 km de fluxo intenso na Radial Leste, sentido centro, da Avenida Bernardino Brito de Carvalho até o Viaduto Pires do Rio.