Um acidente interdita duas faixas do Rodoanel, no trecho sul, em Embu, na Grande São Paulo, na altura do km 32. A via registra 4 km de congestionamento no sentido Bandeirantes. Houve queda de carga na pista. Ainda não há previsão para retirar os veículos do local e fazer a limpeza das faixas de rolamento.