Por causa de uma queda de moto, as faixas da esquerda da Rodovia Ayrton Senna no km 23,9 (região de Guarulhos). Não há informações sobre vítimas e o tráfego flui bem no local.

A Ayrton Senna segue com tráfego lento do km 11 ao 17 (região de São Paulo), sentido interior, e do km 23 ao 19, sentido capital, ambos por conta do excesso de veículos.