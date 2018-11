As pistas de ambos sentidos (Curitiba e São Paulo) da Rodovia Régis Bittencourt estão bloqueadas no km 357, na região de Miracatu, devido a um acidente envolvendo três carretas e um caminhão. Houve derramamento de carga de peças automotivas de uma das carretas. No sentido Curitiba há lentidão entre o km 348 e o km 357 e, no sentido São Paulo, o tráfego segue com morosidade entre o km 363 e o km 357.