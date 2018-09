Um acidente interdita a pista central da Rodovia Anhanguera, na altura do km 95, em Campinas, interior de São Paulo. O trânsito está sendo desviado para a pista marginal. O motorista encontra lentidão do km 92 ao 96, sentido interior. O trânsito também está complicado na chegada a São Paulo, do km 12 ao km 11, reflexo de congestionamento nas marginais