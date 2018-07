Um carro colidiu com o muro na pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte dos Remédios. Duas pessoas ficaram feridas e a via precisou ser totalmente interditada por volta das 15h10. Os motoristas podem desviar pelas avenidas Alexandre Colares e Domingo de Souza Marques, retornando à Marginal. A CET não registrava lentidão no local por volta das 15h40.