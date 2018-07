A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular pela região da Marginal do Pinheiros, pista única, sentido Interlagos, antes da Ponte Transamérica, em virtude de um acidente envolvendo caminhão e poste. A via está totalmente bloqueada.

Os motoristas que seguem no sentido Interlagos devem utilizar as pontes que antecedem o local: Ponte do Morumbi e Ponte João Dias.