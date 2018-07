Acidente, morte e congestionamento na Via Dutra

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas, ambas sem gravidade, por volta das 4h45 deste sábado, 30, em um engavetamento envolvendo um veículo de passeio, uma carreta e um caminhão no quilômetro 127 da pista sentido São Paulo da rodovia Presidente Dutra em Caçapava, no Vale do Paraíba.

A rodovia foi desbloqueada por completo somente às 6h33, momento em que o congestionamento passava dos três mil metros. Às 7h10, a fila de veículos ainda estava acima dos dois mil metros.