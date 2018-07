Acidente na Anhanguera; tudo OK nas demais em SP

Meia pista, no sentido interior, da rodovia Anhanguera está bloqueada desde as 2h30 desta madrugada de quinta-feira, 23, feriado de Corpus Christi, no quilômetro 64, em Jundiaí, interior paulista.

No local, um andarilho, aparentemente bêbado e ocupando uma das faixas de rolamento, foi atropelado e morto por um veículo de passeio, que capotou após o choque. Minutos depois, a sinalização montada pela concessionária foi atingida por um motoqueiro, que também ficou ferido.

Uma fila de cerca de 500 metros de veículos chegou a se formar logo após o acidente, mas não há mais retenção de carros. O motorista deve redobrar a atenção no trecho em razão do bloqueio parcial da pista.

As demais e principais rodovias dentro do Estado de São Paulo apresentavam tráfego bom às 4 horas desta manhã de quinta-feira, 23.