Duas das 3 faixas de rolamento da pista sentido SP da Rodovia dos Bandeirantes no km 80, em Campinas, estão bloqueadas desde as 4h50 em razão do tombamento de um caminhão carregado com cerâmica. O veículo já foi erguido, mas havia carga na pista e cerca de 1 km de lentidão às 5h35.