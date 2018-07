Acidente entre caminhão e veículo de passeio causa o bloqueio desde as 5h30 de duas das três faixas de rolamento da pista marginal sentido SP da Via Dutra no km 213, em Guarulhos, Grande São Paulo. Às 6h40, havia 1 km de lentidão pela expressa em razão da curiosidade dos motoristas e 2 km pela marginal em razão do bloqueio.