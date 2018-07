A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt apresentava, às 23h35 desta segunda-feira, 18, dois mil metros de congestionamento, entre os quilômetros 560 e 568, em Barra do Turvo (SP), região do Vale do Ribeira, próximo à divisa com o estado do Paraná, em razão de um acidente envolvendo duas carretas. A pista está parcialmente bloqueada no quilômetro 568. A concessionária Autopista não possui mais detalhes sobre o ocorrido no local.