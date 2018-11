Acidente na rodovia Anchieta

A pista expressa da rodovia Anchieta está bloqueada por completo desde a 1h15 desta madrugada de sexta-feira, 24, no quilômetro 12, sentido São Paulo, já no trecho da capital paulista, em razão do tombamento de um caminhão que transportava um contêiner.

O caminhoneiro, para desviar de um Fiat Palio e um Volkswagen Polo que haviam se envolvido em uma colisão, jogou a carreta para o canteiro central, causando o tombamento. O caminhoneiro saiu ileso. O ocupante de um dos veículos de passeio foi atendido pela ambulância da concessionária Ecovias.

Às 2h10 um guincho da Ecovias já estava posicionado para retirar a carreta do local, mas o motorista que trafegava no sentido capital era obrigado a prosseguir viagem pela pista marginal no quilômetro 14. Em razão do horário, não há registro de congestionamento.