Acidente no Rodoanel Oeste

A pista sentido Perus do trecho oeste do Rodoanel está parcialmente bloqueada, com três faixas interditadas, no quilômetro 27,8, desde as 6h25 desta manhã de terça-feira, em razão de um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta que transportava pneus.

Segundo a concessionária responsável pela rodovia, a carreta tombou e parte da carga se espalhou na pista. Não houve feridos. Em razão do acidente, o motorista encontra congestionamento tanto no Rodoanel como na rodovia Régis Bittencourt, entre os quilômetros 279 e 283, região de Embu das Artes.