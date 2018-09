Acidente no Rodoanel Trecho Oeste

A pista sentido Castello Branco do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas está totalmente bloqueada. Uma carreta que transportava produto tóxico bateu em outra carreta e o produto tóxico vazou na pista. O acidente aconteceu no km 28 da pista interna às 4h15 da manhã desta terça-feira, 29.

Um desvio foi feito antes do túnel, no km 30, para o motorista que vem da Rodovia Régis Bittencourt e do Sistema Anchieta-Imigrantes e pretende acessar a Castello Branco pelo Rodoanel Oeste. Segundo a concessionária que administra o trecho oeste do Rodoanel, o bloqueio não provoca lentidão.