Colisão entre caminhão e motocicleta interdita a faixa da direita no km 20 (região de Guarulhos) da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital. O acidente deixou uma vítima com ferimentos, mas sem risco de morte, que está sendo atendida no local. O tráfego segue lento neste sentido da rodovia, do km 23 ao 19 (região de Guarulhos), sentido São Paulo, por excesso de veículos e reflexo do acidente. No sentido Interior e na Rodovia Carvalho Pinto, o fluxo segue bom.