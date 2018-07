O Trecho Oeste do Rodoanel registra cerca de 5 km de lentidão no Rodoanel, no km 29, em Cotia, sentido Bandeirantes. Uma faixa está bloqueada por causa de um acidente. Outro acidente bloqueou três faixas da via, por volta das 5 horas, no km 12,5, sentido Rodovia Régis Bittencourt, em Barueri. Às 7h30, o tráfego estava liberado. Apesar disso, o motorista enfrenta morosidade entre os km 6 e 13 da via.