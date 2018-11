A pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt está bloqueada, no km 273, região de Taboão da Serra, devido ao tombamento de uma carreta que transportava produtos alimentícios. Hpá lentidão entre o km 271 e o km 273.

Já, no sentido São Paulo, o acostamento está bloqueado, no km 15 região de Campina Grande do Sul, também devido ao tombamento de uma carreta.