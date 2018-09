No sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt há 7 kms de lentidão, do km 286 ao km 279, na região de Embu das Artes, reflexo de um acidente fora do trecho concedido. Ainda no sentido São Paulo há 1 km de morosidade, do km 534 ao km 533, na região de Barra do Turvo, devido a um acidente com uma carreta que bloqueia as faixas 1 e 2. O tráfego segue pelo acostamento.