Acidentes complicam trânsito na Rodovia Régis Bittencourt em Embu e em Miracatu

Um acidente causou a interdição de uma faixa por uma hora, no sentido São Paulo, da Rodovia Régis Bittencourt. O acidente aconteceu no km 282, em Embu, na Grande São Paulo, e o motorista enfrenta 7 km de lentidão. As 5 horas, outro acidente, no km 357,5 da rodovia, na região de Miracatu, sentido Curitiba, ainda causa 3 km de trânsito carregado no local. O trecho do pedágio na direção do acidente foi liberado, no km 370, mas ainda havia 8 km de morosidade como reflexo do acidente. A concessionária recomenda cautela aos usuários nesta manhã, pois o tempo é chuvoso em todo trecho da rodovia.