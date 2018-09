Acidentes congestionam a Régis no sentido PR

O sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão do km 316 ao km 317, na região de Juquitiba, devido a uma carga de chapa de ferro que caiu na pista. A faixa 1 está bloqueada e o tráfego segue pela faixa 2 e pelo acostamento. No mesmo sentido, há 7 kms de lentidão, do Km 54 ao km 61, na região de Campina Grande do Sul, devido a uma colisão entre duas carretas que bloqueiam a faixa 2 (à direita) e o acostamento. O tráfego segue pela faixa 1 (à esquerda). Houve derramamento de carga de solvente na pista e as equipes da Concessionária, da Polícia Rodoviária Federal e da IAP (Instituto Ambiental do Paraná) trabalham no local para a remoção dos veículos e na limpeza da pista.