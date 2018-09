Acidentes congestionam Régis Bittencourt no sentido SP

A pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt está bloqueada no km 290, na região de Itapecerica da Serra, devido ao tombamento de um caminhão que transportava refrigerante. Houve derramamento de carga e as equipes da Concessionária trabalham na limpeza da pista e na remoção do veículo. Há 2 kms de lentidão. Ainda nesta pista, a faixa da esquerda está bloqueada no km 550, na região de Barra do Turvo, devido ao tombamento de uma carreta que transportava sucatas. O tráfego flui com lentidão pela faixa da direita e as equipes da Concessionária trabalham no transbordo da carga e na remoção do veículo.