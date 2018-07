O motorista que segue pela Rodovia Ayrton Senna encontra tráfego lento na região do Parque Ecológico do Tietê, do km 17 ao 15, sentido São Paulo, por conta de um incêndio, que prejudica a visibilidade no km 15, e de um acidente.

Uma colisão entre veículo de passeio e motocicleta interditou as faixas centrais (2 e 3) da rodovia, no km 16, sentido Capital, por cerca de 15 minutos. Não há informações sobre vítimas. Em direção ao Interior, o trânsito segue bom.