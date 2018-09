Acidentes e veículos em chamas na Via Dutra

Dois acidentes seguidos de explosão bloqueiam em dois trechos a pista sentido SP-RJ da rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Eram 23h30 de terça-feira, 22, quando dois caminhões, duas carretas e dois veículos de passeio se envolveram em um engavetamento na pista expressa no quilômetro 223,5, em Guarulhos. Um dos veículos de carga se incendiou e explodiu. A fila de veículos que se formou atrás do acidente era de mil metros. O acesso à pista expressa da Via Dutra pela Marginal do Tietê foi bloqueada. O tráfego é lento pela pista marginal. Não há informações sobre vítimas.

Uma colisão traseira entre um caminhão e uma carreta, ocorrida às 22h40, causa o bloqueio de uma das faixas de ambos os sentidos da rodovia no quilômetro 134, em São José dos Campos. Um dos veículos pegou fogo. À 0h30 desta quarta-feira, 23, o congestionamento era de cinco mil metros no sentido SP-RJ e de três mil metros no sentido contrário.