Acidentes na Via Dutra entre Guaratinguetá e Aparecida

Dois acidentes causam congestionamento na pista sentido RJ da rodovia Presidente Dutra entre Guaratinguetá e Aparecida, no Vale do Paraíba.

O primeiro, um engavetamento, ocorreu às 21h05 no quilômetro 58, em Guaratinguetá, e envolveu três caminhões e um veículo de passeio. Uma pessoa morreu no local e outra foi encaminhada ao pronto-socorro municipal de Lorena. A pista foi liberada por completo as 23h10, mas, às 23h45, ainda havia seis mil metros de congestionamento, que chagava até o quilômetro 64.

O segundo acidente, uma colisão traseira entre duas carretas, possivelmente causada pelo congestionamento que se formou na primeira colisão, ocorreu às 22h25 no quilômetro 64. Uma das faixas da pista está bloqueada, causando quatro mil metros de congestionamento, que vai até o quilômetro 68, já em Aparecida.