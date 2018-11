Acidentes prejudicam tráfego da Régis Bittencourt nos dois sentidos

O tráfego na Rodovia Régis Bittencourt, no sentido Curitiba, flui pela faixa da direita, no km 515, região de Cajati, devido ao tombamento de uma carreta que bloqueia as faixas da esquerda e central.

Ainda no sentido Curitiba, o tráfego flui pela faixa da esquerda, no km 518, também na região de Cajati, devido a um acidente entre uma carreta e um caminhão que bloqueia as faixas da direita e central. O usuário que segue nesta direção encontra uma pequena lentidão no local.

No sentido São Paulo, há 2 kms de lentidão, do km 281 ao km 279, região de Embu das Artes, reflexo de um bloqueio temporário na faixa da esquerda, devido a um acidente entre um carro de passeio e uma carreta.