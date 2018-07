Acidentes seguem interditando faixas no final da manhã

A cidade de São Paulo não registrava pontos de lentidão por volta do meio-dia deste domingo, 14. Três acidentes que aconteceram ao longo da manhã, porém, seguiam interditando vias na cidade.

Na Avenida Rio Bonito, uma colisão envolvendo dois carros deixou três vítimas por volta das 9h45. O helicóptero Águia da PM auxiliou no resgate. No final da manhã, a via seguia totalmente interditada nos dois sentidos na altura do número 2613.

Na Avenida Jacu Pêssego, um acidente envolvendo uma moto na altura do Viaduto Prefeito José Carlos de Ferraz, sentido Mauá, interditava duas faixas da direita. Na Rua Arruda Alvim com a Cardeal Arcoverde a faixa da esquerda também estava fechada por causa de uma colisão.