A Alameda Santos, entre as Ruas Pamplona e Campinas, está interditada desde as 15h20, por conta de uma van que pegou fogo na via. A Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem tráfego lento do Acesso da Avenida Rebouças e Doutor Arnaldo até a Rua Joaquim Eugênio de Lima.