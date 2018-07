A alça de acesso do Rodoanel para a Rodovia Régis Bittencourt, na altura do km 29, foi liberada por volta das 13h30. Às 14h15 ainda havia trânsito lento do km 25 ao 29, como reflexo do acidente. Mais cedo, uma carreta transportando fardos de algodão tombou e interditou o trecho.