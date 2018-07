Alça de retorno bloqueada na Anhanguera em Campinas

O retorno para a pista sentido São Paulo da rodovia Anhanguera está totalmente bloqueado, desde as 8h10 desta manhã de sábado, 18, no quilômetro 107, região de Campinas, interior paulista, em razão da queda de parte das bobinas de aço que eram transportadas por um caminhão que trafegava pela alça de acesso.

Segundo a concessionária Autoban, o motorista que viaja no sentido interior tem como alternativa o retorno localizado no quilômetro 110, onde há uma alça de acesso para as cidades de Paulínia e Hortolândia. A liberação do retorno do quilômetro 107 depende da empresa responsável pelo transporte das bobinas realizar o transbordo da carga. Não houve feridos.