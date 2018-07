Alternativa para chegar à Anchieta é o Rodoanel Sul via Jacu-Pêssego

Para quem segue pela rodovia Ayrton Senna, no km 23 está o Rodoanel Sul via Jacu-Pêssego, alternativa para deixar o Vale do Paraíba e o litoral Norte rumo às cidades do ABC. O Rodoanel Sul também dá acesso ao Sistema Anchieta – Imigrantes, principal ligação com a Baixada Santista e o Porto de Santos.

Pelo acesso do Rodoanel Sul, poderá evitará atravessar a cidade de São Paulo, por vias de maior movimento. O percurso envolve 39 quilômetros até a via Anchieta mais 45 quilômetros até a rodovia dos Imigrantes.