Segue lentidão na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta do km 13 ao km 10, por excesso de veículos. No outro sentido, a Anchieta tem tráfego lento na descida do km 39 ao km 40, devido excesso de caminhões no trecho. Na Rodovia dos Imigrantes, as faixas da direita na altura do km 29, sentido litoral, continuam interditadas por conta do acidente com três carretas ocorrido nesta madrugada. O trânsito é lento do km 27 ao km 29.