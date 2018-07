Lentidão do Km 16 ao Km 10 da Anchieta, sentido São Paulo, devido a um acidente às 7h45, envolvendo três veículos, na altura do Km 15. Não houve vítimas e a faixa já está liberada. Lentidão também do Km 23 ao Km 18 da Anchieta norte, altura do bairro Piraporinha, por excesso de veículos. Tráfego intenso no trecho de serra, na via Anchieta, sentido Litoral, devido a excesso de caminhões.