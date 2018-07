A Rodovia Anchieta tem lentidão do km 37 ao km 40, sentido litoral, na altura de São Bernardo do Campo. No local, início do trecho de serra, há excesso de veículos. Neblina é intensa no trecho de serra. Trecho de interligação entre Imigrantes e Anchieta, na altura do km 42, permanece fechado devido à baixa visibilidade.