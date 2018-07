AVia Anchieta tem letnidão na chegada a Santos, do km 61 ao km 64, causada pelo excesso de caminhões em direção ao porto. Na Rodovia Cônego D. Rangoni, o tráfego é lento do km 267 ao km 270, devido ao excesso de veículos. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm boas condições de tráfego.