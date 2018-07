No sentido litoral, há lentidão pela via Anchieta, do km 39 ao km 40, devido excesso de caminhões. Ainda na via Anchieta, trânsito lento entre o km 63 e km 64, acesso ao viaduto Alemoa, devido excesso de caminhões. Tráfego segue intenso na Rodovia dos Imigrantes, sentido Capital, devido ao excesso de veículos.