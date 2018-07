A Via Anchieta tem congestionamento na altura de São Bernardo do Campo, entre o km 13 e o km 16 na pista marginal, por excesso de veículos. Na Cônego D. Rangoni, há tráfego congestionado entre o km 265 e o km 270, sentido Cubatão, devido ao excesso de veículos comerciais. Chove e há presença de neblina em alguns pontos do Sistema Anchieta-Imigrantes, principalmente no trecho de serra.