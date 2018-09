Anchieta e Cônego Domenico Rangoni registram lentidão nesta tarde

A Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem congestionamento do km 267 ao km 270 sentido Cubatão, devido excesso de veículos no acesso ao trevo. Na chegada a Santos pela Anchieta, tráfego lento do km 63 ao km 65, também devido ao excesso de veículos. No km 40 da Anchieta sentido litoral, há lentidão do km 39 ao km 40. No local, uma colisão entre carreta e veículo de passeio, sem vítimas, ocupa o acostamento e atrai a curiosidade dos motoristas, o que contribui com a lentidão.