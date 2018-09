Chegada a São Paulo apresenta congestionamento devido a excesso de veículos na Rodovia Anchieta, do Km 23 ao Km 10, e na Imigrantes, do Km 17 ao Km 11. Já no sentido Litoral, o tráfego está lento na pista marginal da Anchieta, altura de Cubatão, do Km 59 ao Km 60, por excesso de veículos.